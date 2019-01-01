مهاجم فيتا كلوب يتسبب في قلق نادي نهضة بركان

نهضة بركان يطمئن على لاعبه القادم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تسببت إصابة جان ماكوسو مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي، في قلق نادي نهضة بركان المغربي، بعد الاتفاق مع اللاعب للانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نهضة بركان توصل لاتفاق رسمي مع ماكوسو، مهاجم فيتا كلوب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماكوسو تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، خلال إحدى مباريات فريقه بالدوري الكونغولي، وتم نقله لإحدى المستشفيات.

📆في مثل هذا اليوم عام 2015



سواريز فعل هذا بدفاع باريس سان جيرمان 😯🔥pic.twitter.com/CJfKDP0LnP — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

ويغيب مهاجم فيتا كلوب الكونغولي عن الملاعب لمدة أكثر من 4 أشهر مقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويسعى فيتا كلوب لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بضم مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي.