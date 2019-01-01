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نهضة بركان

مهاجم فيتا كلوب يتسبب في قلق نادي نهضة بركان

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نهضة بركان يطمئن على لاعبه القادم
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تسببت إصابة جان ماكوسو مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي، في قلق نادي نهضة بركان المغربي، بعد الاتفاق مع اللاعب للانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نهضة بركان توصل لاتفاق رسمي مع ماكوسو، مهاجم فيتا كلوب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماكوسو تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، خلال إحدى مباريات فريقه بالدوري الكونغولي، وتم نقله لإحدى المستشفيات.

ويغيب مهاجم فيتا كلوب الكونغولي عن الملاعب لمدة أكثر من 4 أشهر مقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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ويسعى فيتا كلوب لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بضم مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي.

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