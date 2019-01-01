مهاجم طلائع الجيش يكشف عن وعد مدرب منتخب مصر له

مصطفى محمد يتألق مع طلائع الجيش في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش المعار من الزمالك، عن هدفيه في مرمى حرس الحدود، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد هدفين في فوز فريقه بثلاثية على حرس الحدود أمس الإثنين، حيث الهدف الأول بين الأسرع في تاريخ البطولة بعد مرور 34 ثانية.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لموقع "كووورة": "جلسات التحفيز والتشجيع الذي يعقدها معي مدرب طلائع الجيش لويك إيميل هي سبب عودتي للتهديف".

وأضاف: "تواجدي في قائمة المنتخب بالمعسكر الماضي أعطى لي بعض الثقة والدعم، وأشاد بي خافيير أجيري ووعدني بالتواجد مع المنتخب في المرحلة المقبلة".

وتابع مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش: "سأعود للزمالك نهاية الموسم عقب انتهاء فترة إعارتي لتحديد مصيري، ولم أتلق أي عروض احترافية في الوقت الحالي".

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ووصلت عدد أهداف مصطفى محمد، في الموسم الحالي مع طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري الممتاز، إلى 8 أهداف.