مهاجم ريال مدريد السابق: رودريجو متسرع ولن يدرك قيمة النادي إلا بعد الرحيل

يؤمن بأنه يمتلك الفرصة الكاملة مع الميرينجي

وجه بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق، رسالة قوية إلى الجناح البرازيلي رودريجو، بعد تصريحاته الأخيرة عن مستقبله مع النادي الإسباني.

رودريجو فجر التكهنات حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي المقبل، على خلفية قدوم كيليان مبابي إلى سانتياجو برنابيو، قائلًا إن كل شيء ممكن أن يحدث بالميركاتو، قبل أن يتراجع عن موقفه سريعًا، مشيرًا إلى أن كلماته تم فهمها بطريقة خاطئة.

ومن جانبه قال مياتوفيتش في تصريحات إلى برنامج "El Larguero " عبر كادينا سير:"اللاعبون لا يعرفون قيمة ما لديهم في ريال مدريد إلا بعد رحيلهم عن النادي، الأمر معقد للغاية أن تصبح لاعبًا لهذا الفريق، ولكن الرحيل سهل جدًا".

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وأضاف:"هم لا يدركون هذا الأمر، يغادرون وهم في حالة غضب بسبب الرغبة في الحصول على راتب أعلى أو أي سبب آخر، وبعد أسبوعين يشعرون بالندم".

وتابع:"الأمر حدث لي، ذهبت إلى فلورنسا، مدينة جمية للغاية، ولكن بعد أسبوعين كل شيء كان مختلفًا وعرفت قيمة اللعب لريال مدريد".

وعن سبب تصريحات رودريجو:"أعتقد أنه يشعر بالقلق قليلًا من وصول لاعب آخر وهو مبابي، لقد أصبح أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، والآن هو لا يعرف ما سيحدث له".

وفي نهاية حديثه قال مياتوفيتش إن رودريجو لم يكن محقًا في تصريحاته ووصفه بالمتسرع مع ظهور أنباء حول انتقاله إلى مانشستر سيتي للعمل مع بيب جوارديولا، وذلك لأنه يمتلك الفرصة في ريال بعد تسجيله العديد من الأهداف ولعبه بشكل جيد، واقترابه من مكانة زميله فينيسيوس جونيور.

يذكر أن مياتوفيتش لعب لريال في الفترة من 1996 وحتى 1999، حيث رحل إلى فيورنتينا الإيطالي، بعد الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع الميرينجي، وسبق له العمل مع العملاق المدريدي كمدير لكرة القدم بعد الاعتزال.