مهاجم روما يستعين بطبيب نفسي لتسجيل الأهداف

حالة فنية سيئة جعلت المهاجم التشيكي يستعين لطبيب نفسي من أجل مساعدته

قرر باتريك شيك مهاجم نادي روما الإيطالي، الاستعانة بطبيب نفسي من أجل تحسين مستواه مع الفريق.

الدولي التشيكي أصبح عمره 23 عاماً هذا الشهر، وكلف روما 14 مليون يورو مقابل التعاقد معه من سامبدوريا.

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الصفقة زادت تكلفتها إلى 8 ملايين أخرى إضافية، رغم المستوى السيء للاعب مع روما.

يان مولفيت الطبيب النفسي التشيكي، كشف عن تعاونه مع شيك كأحد عميل له هذا العام.

ونشر مولفيت صورة تجمعه بمهاجم روما على حسابه بموقع إنستجرام، بعد اتفاق شيك معه على مساعدته لاستعادة ثقته بنفسه وحاسته التهديفية.

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وقال الطبيب التشيكي:"أتطلع للعمل كمدرب نفسي مع شيك الذي يلعب لمنتخب التشيك وروما".

جدير بالذكر أن شيك نجح في تسجيل 5 أهداف فقط في 44 مباراة لعبها مع روما بجميع البطولات.