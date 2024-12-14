مهاجم المنتخب الإسباني ليس وحيدًا.. "ماتادور" مدريدي آخر يخطف الأنظار في البرتغال!

متألق جديد من أبناء الملكي في الدوري البرتغالي

ورغم أن الأضواء مسلطة على سامو أوموروديون في بورتو، إلا أن هناك مهاجمًا إسبانيًا آخر يبرز في الدوري البرتغالي، واجه أوموروديون نفسه يوم السبت الماضي.

في المباراة التي واجه فيها بورتو فريق فاماليكاو الأسبوع الماضي في الدوري البرتغالي، سجل المهاجم المنضم مؤخرًا إلى المنتخب الإسباني سامو أوموروديون هدفه العاشر ليواصل وصافة الترتيب في الهدافين بعد فيكتور جيوكيريس.

لكن جذب الانتباه لاعب إسباني آخر في المباراة، هو مهاجم فريق الكاستيا السابق في ريال مدريد، أوسكار أراندا، والذي بصم على هدفه الثالث مع فاماليكاو في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

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أراندا ابن ريال مدريد، وقد وصل إلى فريق الشباب موسم 2018-2019 قادما من ملقة، واستقر في فريق "كاستيا" وكان عنصرًا أساسيًا في فريق المدرب راؤول جونزاليس.

بعد ذلك قرر التوقيع لفاماليكاو وهو الآن في موسمه الثاني معهم، وإذا كنت ترى أن تسجيل 3 أهداف فقط في المسابقة أمر ضئيل، فلابد أن تعلم أن فريق فاماليكاو بأكمله سجل 16 هدفًا، ساهم أراندا فيها بأربعة، أي إن 25٪ من أهداف الفريق بصم عليها أراندا.

كما أن أرقام أراندا متفوقة على العديد من نجوم الدوري البرتغالي على مستوى الإحصائيات الهجومية بشكل عام، فقد تحصل على الأخطاء كأكثر لاعب في الدوري البرتغالي (41) وتفوق في التمريرات بالثلث الأخير من الملعب على كل لاعبي الدوري البرتغالي، وهو ثاني أكثر اللاعبين حصولًا على تمريرات في الثلت الأخير.