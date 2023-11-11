مهاجم الاتحاد في مرمى الانتقادات .. وليد الركراكي مستاء من عبدالرزاق حمد الله بعد كأس العالم

مهاجم الاتحاد السعودي لم ينضم للمغرب منذ كأس العالم قطر 2022، فما هي مبررات وليد الركراكي؟

منذ كأس العالم قطر 2022، لم يقم وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغربي باستدعاء عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فحتى معسكر نوفمبر المرتقب لم يتم استدعاءه له.

المدرب المغربي أعلن قبل يومين قائمة أسود الأطلس استعدادًا لمواجهة تنزانيا في 21 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبشأن الاستبعاد المتكرر لمحترف العميد السعودي، أوضح الركراكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "هبة بريس" المغربية: "قمت بضم حمد الله عندما كان يقدم مستويات جيدة مع فريقه، واليوم هو مطالب بالعمل أكثر على نفسه للعودة للمنتخب من جديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حاليًا لدينا أكثر من مهاجم يقدم مستويات جيدة مع فريقه كطارق تيسودالي وأيوب الكعبي ومنير الحدادي الذي حجز مكانه أساسيًا في تشكبل فريقه، لذلك أصبحت مهمة الانضمام للمنتخب صعبة، نظرًا لقوة المنافسة وهذا أمر جيد".

المدير الفني للأسود أكمل أيضًا بحسب ما نقل صحيفة "المنتخب" مانحًا الأمل لغير المنضمين: "لدي 50 لاعبًا، سأحسم الـ23 الذين سيشاركوا في كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، حتى الآن لم أحسم أمر القائمة النهائية، فقد تحدث مفاجآت".

يذكر أن المغرب تستهل مشوارها في البطولة الإفريقية بمواجهة تنزانيا، الكونغو وزامبيا في 17 و21 و24 من يناير 2024.