ريتشارليسون: تياجو سيلفا وراموس أفضل من فان دايك

مواجهة منتظرة وحاسمة بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

قرر ريتشارليسون مهاجم نادي إيفرتون، إشعال الديربي القادم بين فريقه مع ليفربول، بالحديث عن مدى قوة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ليفربول يعود مرة أخرى للنشاط الرياضي بعد التوقف في مارس الماضي، ليحل ضيفاً على إيفرتون بعد غد الأحد، طمحاً في السير خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه قال ريتشارليسون عن فان دايك أحد أبرز المدافعين في العالم الفترة الأخيرة:"الناس يتحدثون عنه كثيراً، نعم هو مدافع عظيم لكني راوغته أكثر من مرة".

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وأضاف:"تم اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في 2019 بعد مستواه المميز الموسم الماضي، ولكن بالنسبة لي هناك العديد من المدافعين أفضل منه".

واستكمل:"بالنسبة لي أرى سيرخيو راموس وماركينيوس وتياجو سيلفا أفضل من فان دايك".

وأما عن مواجهة ليفربول:"ستكون مباراة مميزة بها كرة قدم رائعة، ولكن الأمر يتوقف علينا، بعدم السماح لهم بالهجوم وتشكيل خطورة كبيرة على مرمانا، ويجب أيضاً إيجاد المساحات الكافية لتهديدهم".

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة، حيث يحتاج الريدز لـ6 نقاط لحسم اللقب، أو الفوز على إيفرتون مع خسارة سيتي مباراته ضد بيرنلي الإثنين القادم.