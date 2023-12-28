بعد مهاجمة اللاعب .. مدرب كريم بنزيما يرد على جماهير الاتحاد الغاضبة بـ"رسالة محرجة"

أول رد من مدرب كريم بنزيما بعد الهجوم العنيف على اللاعب

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عاش النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، أيامًا عصيبة للغاية؛ بعد خسارة فريقه أمام النصر، في كلاسيكو المملكة الأخير.

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الاتحاد خسر (2-5) أمام ضيفه النصر، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحمّلت الجماهير الاتحادية "بنزيما"، مسؤولية الهزيمة التاريخية أمام العالمي؛ حيث شنت هجومًا عنيفًا عليه، الأمر الذي دفع اللاعب إلى "تعليق" حسابه عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بشكل مؤقت.

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ومن ناحيته.. حرص خافيير أتالايا، مدرب اللياقة البدنية الشخصي لبنزيما، على الرد على عشاق نادي الاتحاد، الذين حمّلوا اللاعب، مسؤولية خسارة الكلاسيكو.

أتالايا وجّه رسالة إلى جماهير الاتحاد، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"؛ قائلًا: "لا يُمكنك إلقاء اللوم على لاعب واحد.. هنُاك 11 لاعبًا، إنها ليست مباراة تنس، إنها كرة قدم".

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جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى العميد الاتحادي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

SHAHID