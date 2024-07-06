"مهاجر لا يمثلنا" .. مارين لوبان تهاجم مبابي بعد تصريحاته عن حزب اليمين المتطرف!

هجوم عنيف على النجم الفرنسي

رغم كل المحاولات لإبعاد كرة القدم عن السياسة، إلا أن الأمر أصبح في غاية الصعوبة تزامنًا مع الانتخابات التي تشهدها فرنسا في الوقت الحالي.

الانتخابات التي تدخل في الجولة الثانية منها خلال هذا الأسبوع، صاحبتها اعتراضات مختلفة من لاعبي منتخب فرنسا، ضد التشكيل السياسي المُلقب بـ"إعادة التجميع الوطني" الذي تقوده مارين لو بان.

وهو الأمر الذي دفع لوبان للخروج للرد على نجوم الديوك وبالتحديد قائد الفريق كيليان مبابي، حيث قالت لشبكة "سي إن إن":"هو لا يمثل الفرنسيين لأنه من أصل مهاجر".

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وأضافت:"هناك الكثير ممن يعيشون على الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تحمل تكاليف السكن والتدفئة والمعيشة عمومًا، أشخاص مثل السيد مبابي يمكنهم تحمل ذلك بسهولة".

وخلال تصريحاتها قالت لوبان إن المواطنين الفرنسيين سئموا من تلقي المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت بالانتخابات.

ويأتي هذا الجدل المحتدم بعد دعوة مبابي المواطنين الفرنسيين إلى الذهاب للتصويت وإظهار رفضهم للتطرف، وهو ما يشير إلى حزب مارين لوبان الذي يوصف بأنه من اليمين المتطرف في فرنسا.

جدير بالذكر أن مبابي شارك في قيادة فرنسا إلى الدور نصف النهائي من يورو 2024، وذلك بعد فوز الديوك على البرتغال بركلات الترجيح، مساء أمس، الجمعة، في قمة ربع نهائي البطولة.