من يفوز بدوري روشن السعودي 2022-23؟ مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب المتبقية

يحتدم الصراع بين الاتحاد والنصر والشباب والهلال على لقب موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، فمن منهم يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

shahid

يجذب دوري روشن السعودي الكثير من الأنظار في السنوات الأخيرة، لكن الاهتمام تزايد بالمسابقة في موسم 2022-23 بشكل أكبر، بفضل وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في يناير الماضي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وصول "صاروخ ماديرا" إلى دوري روشن السعودي ليس عامل الجذب الوحيد للمسابقة، بالنظر إلى مستوى التنافس الكبير على اللقب في السنوات الأخيرة بين أكثر من فريق.

موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يشهد صراعًا محتدمًا بين أربعة فرق على اللقب، هي الاتحاد، المتصدر الحالي لجدول الترتيب، والنصر، والشباب، والهلال حامل اللقب.

التقرير التالي من "جول.كوم" يكشف سير المنافسة في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة لفرسان الرهان.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 21 15 5 1 40 7 +33 50 2 النصر 21 15 4 2 44 12 +32 49 3 الشباب 21 13 5 3 43 20 +23 44 4 الهلال 19 11 6 2 37 17 +20 39 5 التعاون 21 10 5 6 29 26 +3 35 6 الفتح 21 10 2 9 35 30 +5 32 7 ضمك 21 7 7 7 26 25 +1 28 8 الطائي 21 8 2 11 29 32 -3 26 9 الرائد 21 7 4 10 27 33 -6 25 10 الفيحاء 20 6 6 8 25 31 -6 24 11 الاتفاق 21 6 5 10 18 26 -8 23 12 أبها 21 7 2 12 25 36 -11 23 13 الوحدة 21 5 7 9 18 29 -11 22 14 الخليج 20 5 2 13 15 31 -16 17 15 العدالة 21 4 5 12 17 39 -22 17 16 الباطن 21 2 3 16 14 48 -34 9

متى ينتهي دوري روشن السعودي 2022-23؟

يضم دوري روشن السعودي 16 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في الموسم الحالي هو 30 جولة.

ولعبت حتى الآن 21 جولة منذ بداية الموسم، لكن بعض الفريق لديها مباريات مؤجلة، وهو ما يعني أن هناك تسع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 22 الاتحاد - ضمك الثلاثاء 4 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجوهرة المشعة 23 الوحدة - الاتحاد الأحد 9 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 24 الاتحاد - الشباب الخميس 27 أبريل 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الجوهرة المشعة 25 التعاون - الاتحاد الأربعاء 3 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الملك عبد الله الرياضية 26 الاتحاد - أبها الثلاثاء 9 مايو 2023، 19:00 السعودية، 18:00 مصر - الجوهرة المشعة 27 الهلال - الاتحاد الإثنين 15 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 28 الاتحاد - الباطن السبت 20 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الجوهرة المشعة 29 الفيحاء - الاتحاد الجمعة 26 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة المجمعة الرياضية 30 الاتحاد - الطائي الأربعاء 31 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الجوهرة المشعة

ما هي مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 22 العدالة - النصر الثلاثاء 4 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 23 الفيحاء - النصر الأحد 9 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - مدينة المجمعة الرياضية 24 الهلال - النصر الثلاثاء 18 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 25 النصر - الرائد الخميس 27 أبريل 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - SMC PARK 26 النصر - الخليج الثلاثاء 9 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - SMC PARK 27 الطائي - النصر الإثنين 15 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 28 النصر - الشباب السبت 20 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - SMC PARK 29 الاتفاق - النصر الجمعة 26 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير محمد بن فهد 30 النصر - الفتح الأربعاء 31 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - SMC PARK

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ما هي مباريات الشباب المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 22 الشباب - الهلال الجمعة 7 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 23 الخليج - الشباب الثلاثاء 11 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير محمد بن فهد 24 الاتحاد - الشباب الخميس 27 أبريل 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الجوهرة المشعة 25 الشباب - الفتح الأربعاء 3 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 26 الاتفاق - الشباب الثلاثاء 9 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير محمد بن فهد 27 الشباب - الوحدة الإثنين 15 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 28 النصر - الشباب السبت 20 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - SMC PARK 29 الشباب - التعاون الجمعة 26 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 30 ضمك - الشباب الأربعاء 31 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ما هي مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 16 الهلال - الخليج السبت 1 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 17 الفيحاء - الهلال الثلاثاء 4 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - مدينة المجمعة الرياضية 22 الشباب - الهلال الجمعة 7 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 23 الهلال - الطائي الإثنين 10 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 24 الباطن - الهلال الجمعة 14 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - نادي الباطن 25 الهلال - النصر الثلاثاء 18 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد 26 ضمك - الهلال الثلاثاء 9 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 27 الهلال - الاتحاد الإثنين 15 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد 28 العدالة - الهلال السبت 20 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 29 أبها - الهلال الجمعة 26 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 30 الهلال - الرائد الأربعاء 31 مايو 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - الأمير فيصل بن فهد

كيف يحسم دوري روشن السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة دوري روشن السعودي، فإنه في حال تعادل النقاط بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

النقاط في المواجهات المباشرة - فرق الأهداف في المواجهات المباشرة - فرق الأهداف الإجمالي - إجمالي الأهداف - اللعب النظيف.

Shahid