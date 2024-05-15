من يضحك أخيرًا.. نجم أستون فيلا يقصف جبهة أسطورة مانشستر يونايتد!

النجم البرازيلي لم ينس ثأره

تهكم البرازيلي دوجلاس لويز نجم أستون فيلا على أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند بعد ضمان فريق ملعب "فيلا بارك" الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان لويز قد دخل مشادة سابقة مع فيرديناند افتراضيًا، انتهت بتهكم سابق من أسطورة "المانيو" على احتفال لويز المعروف أمام مرمى أونانا.

وبعد أن قلب سكوت مكتوميناي الموازين وكتب الانتصار لمانشستر يونايتد، علق فيرديناند آنذاك قائلًا: "هل أنت بخير يا دوجلاس؟".

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لم ينسها لويز، الذي يعيش احتفالات عارمة مع أستون فيلا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد سنوات طويلة من الغياب، وآن الأوان لرد التعليق.

وكتب دوجلاس عبر منصة "إكس": "لقد جئت إلى هنا فقط لأتساءل.. ريو فيرديناند (إشارة إلى حسابه) هل أنت بخير؟".