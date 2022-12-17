من يشجع الأرجنتين من المشاهير في نهائي كأس العالم أمام فرنسا؟!

ليونيل ميسي ليس وحيدًا يوم الأحد!

ينال المنتخب الأرجنتيني الكثير من الدعم قبل مواجهة نهائي كأس العالم أمام نظيره الفرنسي والتي تقام مساء الأحد على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

المغنية الإنجليزية الشهيرة أديل تأتي على رأس مشجعي ميسي والأرجنتين في المباراة النهائية، حيث توجهت بالحديث إلى أحد الجماهير في حفلة مؤخرًا وقالت له: "هل أنت من الأرجنتين؟ أشكر الرب على فوزهم بركلات الترجيح اليوم"، في إشارة لمواجهة هولندا.

كذلك جوليا روبرتس الممثلة الأمريكية، فهي معروفة بحبها ودعمها لليونيل ميسي، وفي كلاسيكو بعام ٢٠١٧ التقطت بعض الصور معه، بالإضافة نجم هوليوود كريستوفر مينتز بلاز الذي أغرق حسابه في موقع تويتر بصور وفيديوهات لدعم الأرجنتين.

هناك أيضًا الممثل هاري ستايلز الذي كان هنأ الفريق مؤخرًا على نتائجه، وأيضًا المغني دادي يانكي الذي ينشر صور وفيديوهات بشكل متواصل للمنتخب الأرجنتيني، بجانب نجم التنس الإنجليزي أندي موراي.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.