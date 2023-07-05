من يأتي بعده؟ باريس سان جيرمان يُعلن إقالة كريستوف جالتييه من منصبه

مهمة كريستوف جالتييه تنتهي مبكرًا مع باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء عن رحيل كريستوف جالتييه من على مقاعد بدلاء النادي الفرنسي.

جالتييه قام بفسخ عقده مع باريس سان جيرمان بعد وصوله إلى النادي في الصيف الماضي، وما زال هناك عام متبقٍ في عقده.

المدرب البالغ من العمر 56 عامًا نجح في تحقيق لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي ولكنه تعرض لانتقادات بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي هذا القرار في وقت صعب بالنسبة لجالتييه الذي يواجه محاكمة في فرنسا ويواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات بالعنصرية في ناديه السابق نيس.

وجاء في بيان النادي الفرنسي: "بنهاية السنة المالية 2022-2023، قرر باريس سان جيرمان وكريستوف جالتييه إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "يود النادي التأكيد على احترافه والتزامه، الذي سمح للفريق بالفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يُعين باريس سان جيرمان لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني لقيادة الفريق بالموسم المقبل.