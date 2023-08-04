من هو نوح درويش صفقة برشلونة الجديدة؟

بلال محمد
Noah Darvich Germany U17 2023Getty
انتقالاتبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على نوح درويش صفقة برشلونة الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية...

اقترب برشلونة، من التعاقد مع اللاعب ذو الأصول العربية نوح درويش، من صفوف فرايبورج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه، ووقع اختياره على درويش، صاحب الـ 16 عامًا بعد متابعة الكثير له في الفترة الأخيرة، وتوقع الخبراء له بمستقبل باهر.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على نوح درويش صفقة برشلونة المنتظرة.

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من هو نوح درويش صفقة برشلونة الجديدة؟

ولد نوح درويش في ألمانيا في سبتمبر 2006، لوالد فرنسي ووالدة عراقية، ونشأ وترعرع في ألمانيا، وبدأ مسيرته مع نادي فرايبورج، واستمر حتى وصل إلى منتخب ألمانيا للشباب.

وتألق درويش مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، في بطولة أوروبا للشباب في شهر يونيو الماضي، ليخطف الأنظار ويصبح واحد من أهم الأهداف للأندية الأوروبية في الانتقالات الحالية.

ويستطيع درويش اللعب في مركز صانع الألعاب، والجناح الأيمن، وفي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا تمكن من تسجيل هدفين وصنع أربعة، في البطولة التي فاز بها منتخب بلاده.

من نافس برشلونة على ضم نوح درويش؟

كما ذكرنا سابقًا فإن نوح درويش أصبح هدفًا للعديد من الفرق الأوروبية، وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، انضما إلى سباق التعاقد مع اللاعب قبل أن يحسم برشلونة الصفقة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة حسم الصفقة مقابل 3 مليون يورو، ومن المنتظر أن تصل إلى 5 ملايين بالمكافآت.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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68639 الأصوات