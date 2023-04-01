تعرف على منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23

عانى النادي الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، إذ وجد نفسه في أزمة تتعلق بتأهله إلى دور ربع النهائي.

الأهلي بدأ البطولة من الجولة الثانية بالخسارة أمام الهلال في السودان، كما خسر أيضًا من صن داونز في جنوب إفريقيا وتعادل مع الفريق ذاته في مصر 2-2.

وأصبح موقف الأهلي معقدًا بسبب نتائج الهلال الإيجابية في البطولة والتي جعلته الأقرب للتأهل عن المجموعة.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

لكن في النهاية حسم الأهلي مصيره وتأهل إلى الدور الثاني، فمن هو منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

قبل معرفة منافس الأهلي المتوقع في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، دعونا نراجع ترتيب المارد الأحمر في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 6 4 2 0 14 7 +7 14 2 الأهلي 6 3 1 2 14 8 +6 10 3 الهلال 6 3 1 2 6 6 0 10 4 القطن 6 0 0 6 3 16 -13 0

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

متى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّ قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون يوم الأربعاء 5 أبريل 2023.

وتبدأ القرعة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

من هو منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

بما إنّ الأهلي تأهل ثانيًا عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، فإنّ منافسه المحتمل سيكون صاحب المركز الثالث.

ولن يواجه الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي لأنه كان في مجموعته.