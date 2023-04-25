من هو فالنتين كاستيلانوس قاهر ريال مدريد؟ وما علاقته بمانشستر سيتي؟

كاستيلانوس أصبح أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في ريال مدريد منذ 10 سنوات

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام جيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني برباعية مقابل هدفين.

الرباعية جاءت عن طريق لاعب واحد هو الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس الذي أصبح أول من يسجل سوبر هاتريك في ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال القرن الواحد وعشرين.

كما أنّه أول من أحرز رباعية في مرمى الريال في جميع المسابقات منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

فمن هو فالنتين كاستيلانوس قاهر ريال مدريد؟

من هو فالنتين كاستيلانوس مهاجم جيرونا؟

ولد كاستيلانوس عام 1998 في مدينة ميندوزا بالأرجنتين وبدأ مسيرته الاحترافية بعمر 18 عامًا مع يونيفرسيداد دي تشيلي.

وانضم اللاعب إلى مونتيفيديو سيتي توركي من أوروجواي قبل أن يتجه إلى الولايات المتحدة ليمثل فريق نيويورك سيتي الأمريكي في يناير 2019.

وقدّم النجم الأرجنتيني فترة رائعة في الدوري الأمريكي، مسجلًا 59 هدفًا، كما حقق لقب الدوري الأمريكي في موسم 2020-2021.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى جيرونا على سبيل الإعارة لموسم واحد في الصيف الماضي قادمًا من الدوري الأمريكي.

ما علاقة فالنتين كاستيلانوس بمانشستر سيتي؟

يمتلك نادي نيويورك سيتي عقد كاستيلانوس قبل منحه فرصة للذهاب إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

نادي نيويورك سيتي مملوك إلى مجموعة السيتي والتي تمتلك أيضًا حصة في فريق جيرونا الإسباني وهذا ما سهّل من انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني.

كما أنّ المجموعة ذاتها تمتلك نادي مانشستر سيتي الذي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.