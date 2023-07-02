تعرف على أحد أبرز مواهب كرة القدم في الفترة المقبلة.

واحد من الأسماء القليلة التي ارتبطت في الأشهر الأخيرة ببرشلونة وريال مدريد في ظل محاولات الثنائي لفرض سيطرتهما وعودة سطوتهما على كرة القدم العالمية هو أردا جولر لاعب فنربخشه التركي.

اللاعب الشاب الذي ارتبط ببرشلونة وريال مدريد يملك مهارة كبيرة وموهبة مميزة لفتت أنظار الجميع وجعلته هدفًا واضحًا أمام كبار القارة الأوروبية.

من هو أردا جولر المطلوب في برشلونة وريال مدريد؟

أردا جولر هو لاعب وسط ملعب يستطيع اللعب كصانع ألعاب وكجناح ويملك مهارات كبيرة للغاية تمكنه من التوغل والاختراق بسهولة.

صاحب الـ 18 عامًا كان أحد عناصر فوز فنربخشه بلقب كأس تركيا في الموسم المنصرم، كما تلقى الاستدعاء بالفعل مع المنتخب التركي الأول.

كم تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد أردا جولر المطلوب في برشلونة وريال مدريد؟

بحسب ما ذكرت تقارير عديدة فاللاعب الشاب لديه شرط جزائي تبلغ قيمته 17 ونصف مليون يورو في عقده مع ناديه فنربخشه.

لذلك سيكون من السهل على أي فريق يملك المبلغ المطلوب وموافقة اللاعب أن يحصل على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ما هي تفاصيل عرض برشلونة لأردا جولر؟

في المقابل فالأمر لا يتوقف على الشرط الجزائي فقط، فاللاعب يريد ضمانات بالحصول على دقائق وفرصة مع الفريق الأول في النادي الذي سينضم إليه.

جولر حصل على بعض تلك الضمانات من قبل الأمانة الفنية في برشلونة والتي شرحت له المشروع وأكدت له على موافقة المدير الفني للنادي تشافي هيرنانديز على الصفقة.

وذكرت تقارير أخرى من "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة عرض على النادي التركي دفع الشرط الجزائي على جزئين على أن ينضم لهم اللاعب في الموسم بعد القادم، بعد أن يمضي موسم إضافي كإعارة في صفوف فنربخشه.

لينضم بعدها إلى صفوف برشلونة لمدة خمسة مواسم وبشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.