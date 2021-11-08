من هو إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد؟

أخيرًا انتهى الانتظار، وأعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميًا عن الحصول على توقيع إيدي هاو، ليتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

إيدي هاو سيقود مشروع نيوكاسل يونايتد تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي، بعد أسابيع قليلة من قرار إدارة النادي الجديدة بإقالة ستيف بروس من منصب المدير الفني لسوء النتائج.

وسيكون أمام إيدي هاو مهمة صعبة للغاية في بداية مسيرته مع نيوكاسل، تتمثل في محاولة تغيير نتائج النادي، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط فقط.

بيان نيوكاسل للإعلان عن تعيين إيدي جاء مقتضبًا للغاية، وكتب النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يسعدنا أن نؤكد تعيين إيدي هاو كمدرب جديد للنادي، مرحبًا بك إيدي في نيوكاسل".

وفي التقرير التالي، يصحبكم "جول" للتعرف على إيدي هاو، المدرب الجديد لنادي نيوكاسل يونايتد.

من هو إيدي هاو؟

ولد إيدي هاو يوم 29 نوفمبر 1977 في مدينة أمرشام، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة باكينجهامشير في إنجلترا.

وبدأ إيدي هاو مسيرته مع نادي بورنموث، بعد أن تدرج في الفئات السنية للنادي.

المدافع السابق لعب 200 مباراة مع بورنموث خلال الفترة من 1994 و2002.

وفي عام 2002 انتقل إلى بورتسموث، لكن مسيرته لم يكتب لها النجاح، بسبب عدد من الإصابات في الركبة، وخرج بعد تعافيه في عدد من الإعارات، آخرها في 2004 إلى بورنموث، قبل أن يعود إلى ناديه السابق في نهاية الموسم.

واستمر إيدي هاو في مسيرته الكروية مع بورنموث حتى 2007 ولعب بين 2004 وحتى اعتزاله 70 مباراة مع فريقه السابق.

ولم تكن مسيرة إيدي هاو ناجحة تمامًا مع منتخب إنجلترا، حيث لم يلعب أي مباراة بقميص "الأسود الثلاثة" واكتفى بمباراتين فقط مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا.

ما هي مسيرة إيدي هاو التدريبية؟

في ديسمبر 2006، وبعمر 29 عامًا، تم منح إيدي هاو منصب المدير الفني لفريق بورنموث الرديف، لكن مع استمراره للعب مع الفريق الأول.

ومع اعتزاله كرة القدم في صيف 2007، بعد عدم تعافيه من إصابات الركبة، خسر هاو منصبه في سبتمبر 2008.

عاد إيدي هاو إلى بورنموث كمدرب للفريق الأول بصورة مؤقتة في ديسمبر 2008، ورغم خسارته أول مباراتين، تم تعيين هاو كمدرب دائم في يناير 2009، لينجح في قيادة الفريق للخروج من منطقة الهبوط بعد أن بدأ الموسم مع عقوبة بخصم 17 نقطة من رصيده.

هاو كان أصغر مدرب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بعمر 31 عامًا، وخلال عامين فقط، قاد هاو بورنموث إلى دوري الدرجة الثالثة.

تولى هاو تدريب نادي بيرنلي في يناير 2011، لينهي الموسم في المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، لكنه رحل عنهم في 2012 ليعود إلى بورنموث في ولاية ثانية.

وبعد موسم ناجح، قاد هاو بورنموث إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن ينجح في قيادته إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2014-2015.

وبعد أن تمكن من الصعود ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، حصل هاو على جائزة أفضل مدرب في الدرجات الأدنى في العقد خلال عام 2015.

وتحت قيادة هاو، استمر بورنموث في الدوري الإنجليزي لمدة خمس سنوات متتالية، وكان أفضل إنجاز له إنهاء موسم 2016-17 في المركز السابع.

كما فاز هاو بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.

ورحل هاو عن تدريب بورنموث في أغسطس 2020 بعد ثماني سنوات في قيادته، بعد أن أنهى موسم 2019-20 بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ما هي أرقام إيدي هاو مع بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

خلال مسيرته مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، قاد إيدي هاو الفريق في 190 مباراة، حقق خلالها الفوز في 56 مباراة، وتلقى 91 هزيمة مقابل 43 تعادل.

ويعد انتصاره على تشيلسي بنتيجة 4-0 في الجولة 24 من موسم 2018-19، واحدًا من أفضل نتائجه مع بورنموث.

ما هي الطريقة المفضلة التي يستخدمها إيدي هاو؟

يفضل إيدي هاو اللعب بطريقة 4-4-2 وتنويعاتها المختلفة، بالإضافة إلى طريقة 4-2-3-1 وطريقة 3-4-2-1.

ويعد إيدي هاو من المدربين المرنين من الناحية التكتيكية، حيث استخدم كذلك طريقة 5-3-2 في عدد من المباريات.

