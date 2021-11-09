تطور المنتخب القطري كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبح أحد القوى العظمى في القارة الصفراء بعد فوزه بكأس آسيا 2019 على حساب كبار القارة على غرار اليابان والسعودية وغيرهما.

يعود هذا الأمر لتطور اللاعب القطري في السنوات الأخيرة، والفضل لأكاديمية آسباير التي أنتجت عدد من اللاعبين الذين أثروا الأدعم.

نتحدث هنا عن الأرقام القياسية، ونخص بالذكر أكثر الهداف التاريخي لمنتخب قطر، فمن هو؟

من هو الهداف التاريخي لمنتخب قطر؟

الهداف التاريخي لمنتخب قطر هو مبارك مصطفى برصيد 41 هدفًا، ويأتي خلفه سيباستيان سوريا بـ38 هدفًا، وثالثهما هو النجم الحالي للأدعم المعز علي.

الهدافون التاريخيون لمنتخب قطر