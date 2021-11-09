يستعد منتخب البحرين، لخوض منافسات كأس العرب، والتي تستضيفها قطر في شهر ديسمبر المقبل، وسيلعب محاربو دلمون في البطولة بالمجموعة الأولى مع قطر، العراق، وعمان.

وبالرغم من أن المنتخب البحريني، ليس من الأسماء القوية في الكرة العربية، إلا أنه يطمح لصناعة إنجازًا جديدًا وتقديم مستويات جيدة في البطولة والذهاب فيها إلى أبعد نقطة.

وعاش المنتخب البحريني سنوات من الإنجاز، إذ كان حصل على لقب كأس الخليج العربي 2019، وفي العام ذاته حقق بطولة كأس غرب آسيا، وسيطمح لمواصلة تلك الإنجازات في قطر الشهر المقبل.

هدف محاربو دلمون، لن يتحقق إلا بوجود هجوم قوي يستطيع حمل آمال الجماهير على عاتقه والوصول بها بعيدًا.

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا الهداف التاريخي لمنتخب البحرين.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب البحرين؟

يتصدر إسماعيل عبد اللطيف قائمة الهدافين برصيد 47 هدفًا، منذ بداية مشواره مع منتخب بلاده في 2005 وحتى الآن وبإمكانه زيادة رصيده من الأهداف في الفترة القادمة.

وفي المركز الثاني يأتي حسين علي بعد تسجيله مع محاربي دلمون 33 هدفًا في 101 مباراة، ثم علاء حبيل في المركز الثالث برصيد 26 هدفًا سجلهم في 74 مباراة.