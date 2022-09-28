من هو الهداف التاريخي الأعظم في تاريخ كأس العالم؟

علي سمير|
World Cup top goalscorersGetty Images
كأس العالمM. KloseRonaldoالبرازيلألمانيا

جول يلقي نظرة على أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم

ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا في 24 مباراة لعبها مع منتخب ألمانيا في البطولة.

النجم الألماني ظهر للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في عام 2002، واستمر في تمثيل بلاده حتى نسخة البرازيل 2014 وفاز بالحذاء الذهبي في 2006.

وقبل كلوزه كان هناك المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو في صدارة الترتيب برصيد 15 هدفًا في 19 مباراة موزعة على أربع بطولات كأس العالم.

وفاز المهاجم الأيقوني بالحذاء الذهبي في 2002 بعدما سجل ثمانية أهداف بالمسابقة التي حسمت لقبها البرازيل.

ولكن رونالدو فقد صدارته بعدما تخطاه كلوزه في نصف نهائي مونديال 2014 ضد البرازيل، خلال المواجهة التي سحق فيها المانشافت على منتخب السيليساو 7/1 على أرضه ووسط جماهيره.

ويلي رونالدو أسطورة أخرى في ألمانيا وهو جيرد مولر الذي سجل 14 هدفًا في نسختين فقط وهما 1970 و1974، وينضم له جاست فونتين وساندرو كوتشيس باعتبارهم الثلاثي الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويأتي النجم البرازيلي الأعظم بيليه في المركز الخامس كأفضل هداف على الإطلاق في المونديال، حيث سجل 12 هدفًا في أربع نسخ ولكنه لم يحصل على الحذاء الذهبي أبدًا.

Thomas Muller 2010 World CupGetty Images

نجم ألمانيا وبايرن ميونخ توماس مولر هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال نشطًا الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في كأس العالم، حيث لعب في ثلاث نسخ حتى الآن لكنه تمكن من التسجيل في نسختين فقط.

أعظم الهدافين التاريخيين في بطولات كأس العالم

المركز

اللاعب

المنتخب

الأهداف

المباريات

1

ميروسلاف كلوزه

ألمانيا

16

24

2

رونالدو

البرازيل

15

19

3

جيرد مولر

ألمانيا الغربية

14

13

4

جاست فونتين

فرنسا

13

6

5

بيليه

البرازيل

12

14

=6

ساندور كوتشيس

المجر

11

5

=6

يورجن كلينسمان

ألمانيا الغربية

11

17

=8

هيلموت ران

ألمانيا الغربية

10

10

=8

جاري لينيكر

إنجلترا

10

12

=8

جابرييل باتيستوتا

الأرجنتين

10

12

=8

توفيلو كوبيلاس

بيرو

10

13

=8

توماس مولر

ألمانيا

10

16

=8

جريجور لاتو

بولندا

10

20