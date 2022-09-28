جول يلقي نظرة على أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم

ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا في 24 مباراة لعبها مع منتخب ألمانيا في البطولة.

النجم الألماني ظهر للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في عام 2002، واستمر في تمثيل بلاده حتى نسخة البرازيل 2014 وفاز بالحذاء الذهبي في 2006.

وقبل كلوزه كان هناك المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو في صدارة الترتيب برصيد 15 هدفًا في 19 مباراة موزعة على أربع بطولات كأس العالم.

وفاز المهاجم الأيقوني بالحذاء الذهبي في 2002 بعدما سجل ثمانية أهداف بالمسابقة التي حسمت لقبها البرازيل.

ولكن رونالدو فقد صدارته بعدما تخطاه كلوزه في نصف نهائي مونديال 2014 ضد البرازيل، خلال المواجهة التي سحق فيها المانشافت على منتخب السيليساو 7/1 على أرضه ووسط جماهيره.

ويلي رونالدو أسطورة أخرى في ألمانيا وهو جيرد مولر الذي سجل 14 هدفًا في نسختين فقط وهما 1970 و1974، وينضم له جاست فونتين وساندرو كوتشيس باعتبارهم الثلاثي الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويأتي النجم البرازيلي الأعظم بيليه في المركز الخامس كأفضل هداف على الإطلاق في المونديال، حيث سجل 12 هدفًا في أربع نسخ ولكنه لم يحصل على الحذاء الذهبي أبدًا.

Getty Images

نجم ألمانيا وبايرن ميونخ توماس مولر هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال نشطًا الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في كأس العالم، حيث لعب في ثلاث نسخ حتى الآن لكنه تمكن من التسجيل في نسختين فقط.

أعظم الهدافين التاريخيين في بطولات كأس العالم