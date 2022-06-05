من هو العراقي حيدر عبد الرزاق؟ وما هي ألقابه؟

رحل عن عالمنا النجم العراقي حيدر عبد الرازق؟ فمن هو وما هي أكبر إنجازاته في كرة القدم؟

استيقظ العالم على خبر رحيل حيدر عبد الرزاق، أسطورة كرة القدم العراقية، والذي تعرض لاعتداء مسلح صباح اليوم، الأحد، في صدمة هزت كرة القدم العربية.

وكان حيدر قدر تعرض لاعتداء من جانب مجهولين مساء الثلاثاء الماضي في بغداد، انتقل على أثرها للمستشفى، وأشارت التقارير إلى أنّ خمسة مسلحين ضربوا اللاعب السابق بأنابيب معدنية في منطقة القادسية، دون الكشف عن سبب الاعتداء.

وتعرض اللاعب لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي مما أدى إلى وفاته صباح اليوم متأثرًا بالإصابة.

من هو حيدر عبد الرازق؟

وُلد حيدر عبد الرازق في 9 يونيو عام 1982 وبدأ مسيرته الاحترافية من فريق الطلبة العراقي في مركز قلب الدفاع، ليتحقق حلمه باللعب في المستوى العالي عام 1999.

كما احترف اللاعب خارج العراق، وانضم إلى صفوف الأهلي القطري في 2002 ثم رحل بعدها إلى الأنصار اللبناني.

واستمرت مسيرة اللاعب الاحترافية تتراوح بين سوريا ولبنان وكردستان حتى أعلن اعتزاله رسميًا في 2014.

أما على مستوى المنتخب العراقي، فقد شارك رفقة أسود الرافدين بين 2001 و2007.

ما هي ألقاب حيدر عبد الرازق؟

نجح حيدر مع الطلبة العراقي في تحقيق الثنائية المحلية موسم 2001-2002 بالتتويج بالدوري والكأس.

كما حقق لقب كأس غرب آسيا في 2002 مع منتخب العراق، إلا أنّ لقب كأس آسيا في 2007 يظل أهم إنجاز حصده في مسيرته.

أما على المستوى الأولمبي، فقد شارك حيدر في أولمبياد أثينا عام 2004 وحقق العراق المركز الرابع، ثم فاز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا.

بطولات حيدر عبد الرازق: