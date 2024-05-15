من هو السائق الغامض الذي قاد سيارة فورمولا إي إلى ملعب نيوكاسل؟

حدث غريب في النادي الإنجليزي

قام أحد نجوم نيوكاسل يونايتد، بقيادة سيارة "فورمولا إي"، في فيلم ترويجي جديد لراعي النادي الجديد، الخطوط الجوية السعودية.

ويظهر في الفيديو الجديد، هداف نيوكاسل ألكسندر إيزاك، وهو يرتدي ملابس السباق الخاصة بالخطوط الجوية السعودية، في رحلة طويلة تبدأ على إحدى طائرات الشركة الفاخرة، وتنتهي في غرفة ملابس نيوكاسل يونايتد.

وطوال الوقت، تجوب السيارة التضاريس الصعبة، وتجتاز البحيرات وتعبر ممرات التسوق المزدحمة، لتعرض مزيجا مذهلا من السرعة والهدوء.

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ويضم الفيلم أكثر من 100 مشجع لنيوكاسل، غالبيتهم يلتقطون صورا للسيارة، إلى جانب نجمي الفريق أنتوني جوردون وإليوت أندرسون.

ويقدم المهاجم السويدي إيزاك مستويات مميزة هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفا في جميع المسابقات، وأثبت أنه سريع خارج الملعب، كما هو الحال في الفيديو الترويجي.

وبعد غموض وتلهف لمعرفة من هو سائق السيارة، وصل إيزاك إلى ملعب "سانت جيمس بارك"، في الوقت المناسب لبدء المباراة.

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الفيلم من إخراج فيل تشيرشوارد، الذي سبق له أن أخرج مسلسلي السيارات "ذا جراند تور" و"توب جير"، ويضم الفيلم أيضا السائقة المحترفة نيكي فولكنر، التي لديها سيرة ذاتية طويلة تتضمن العمل في أفلام سينيمائية شهيرة مثل Mission Impossible وGran Turismo.

وأشاد جيف دودز، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسيارات فورمولا إي، بهذه الشراكة، التي أظهرت أنه بإمكان ثلاث علامات تجارية متميزة، أن تجتمع معا وتتحد في رؤية مشتركة واحدة، مضيفا: "تتسابق عجلات الفورمولا إي جنبا إلى جنب مع الأجنحة الشهيرة للخطوط السعودية والروح العاطفية لنيوكاسل يونايتد".

وأشاد خالد طاش، الرئيس التنفيذي للتسويق للمجموعة في السعودية، بقوة الرياضة في جمع الناس معا، وقال: "تتمتع الرياضة بقدرة فريدة على جمع الناس معا، ومن خلال مشاريع مثيرة مثل هذه، نحن ملتزمون بتقريب مشجعي نيوكاسل يونايتد وفورمولا إي من الرياضات التي يحبونها.. يجسد هذا الفيلم التزام السعودية بالابتكار والتعاون".

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وانطلق موسم الفورمولا إي الجديد في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، عبر سباق المكسيك، ثم نطلق السائقون بعد ذلك في جولة حول العالم أخذتهم إلى دول مثل السعودية والبرازيل واليابان.

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