من منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

مصعب صلاح
Saudi(C)Getty Images
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تعرف على منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023..

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 بعد الفوز في أول مباراتين، لتصبح المباراة الثالثة بمثابة فرصة لتأكيد الصدارة.

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وبعد تأهل المنتخب السعودي لا يزال للأخضر طريق طويل إلى المباراة النهائية وحصد اللقب للمرة الأولى منذ 1996 وتبدأ من ثمن النهائي.

وفي التقرير الآتي نستعرض منافس المنتخب السعودي المحتمل في ثمن نهائي كأس آسيا 2023

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السعودية - عمان الثلاثاء 16 يناير 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 		1-2ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - السعودية الأحد 21 يناير 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		2-0ستاد أحمد بن علي
السعودية - تايلاند الخميس 25 يناير 2024،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 		-المدينة التعليمية

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السعودية220041+36
2تايلاند211020+24
3عمان201112-11
4قيرغيزستان200204-40

من منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023؟

المنتخب السعودي حاليًا يتصدر المجموعة السادسة وفي حال حسم تأهله متصدرًا فهذا يعني أن منافسه المحتمل هو وصيف المجموعة الخامسة.

وحتى الآن تبقى الاحتمالات قائمة لكلًا من الأردن وكوريا الجنوبية وكذلك البحرين لحسم الوصافة.

المنتخب الأردني يحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية، كما أن البحرين يمتلك 3 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة، يلتقي منتخب الأردن مع نظيره البحرين بينما يلعب منتخب كوريا ضد ماليزيا.

أما لو خسر المنتخب السعودي أمام تايلاند وهبط للمركز الثاني فهذا يعني أن منافسه في ثمن النهائي هو منتخب أوزباكستان.

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