من كان ليصدق؟ ترحيب استثنائي من راموس بميسي في باريس!

القائد المدريدي سعيد..

لم يفوّت سيرخيو راموس فرصة الترحيب بليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، وأرسل تغريدة لقيت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ميسي قد انضم إلى بي آس جي مجانًا بنهاية عقده مع برشلونة، حاله كحال قائد ريال مدريد راموس، الذي يُعاني من إصابة تبعده عن الملاعب حاليًا.

السؤال دائمًا كان كيف ستكون العلاقة بين راموس وميسي، خصوصًا وأن الثنائي كانت الندية حاضرة بينهما دائمًا أثناء تواجدهما في قطبي الليجا.

لكن يبدو أن الأمور ستكون على ما يرام، وهو ما يظهر جليًا في تغريدة راموس المرحبة بالبرغوث.

اللاعب الأندلسي كتب "من كان ليصدق أن يحدث هذا؟ مرحبًا بك ليو ميسي!" في إشارة إلى الندية السابقة بينهما.

وتتزامن تغريدة راموس مع ما نُشر في بعض الصحف أن الإسباني عرض على ميسي الإقامة بمنزله إن كان لا يريد الإقامة بالفنادق، وذلك ترسيخًا لمدى الاحترام المتبادل بينهما.

ومن المقرر أن يعود راموس إلى الملاعب خلال أسبوع من الآن وفقًا لتأكيدات صحيفة آس، والجميع ينتظر تزامله مع ميسي سواءً في التدريبات أو المباريات الرسمية.

المواجهة الأولى لميسي مع باريس ستكون أمام ستراسبورج يوم السبت المقبل، على أن يحدث الاجتماع مع راموس إما في مباراة بريست التالية أو رميس التي تليها.