"من فضلك اسأليني المزيد حول لاعبي ريال مدريد"... كلوب يسخر من أحد المراسلين

كلوب يحرج مراسلة إسبانية!

تعجب يورجن كلوب، من سؤال مراسلة إسبانية، عن لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش.

وفاز ريال مدريد على ليفربول 5-3، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بملعب أنفيلد.

ورد كلوب على صحيفة متسائلة، إذا كان سيمنح ريال مدريد، عقدًا جديدًا، قائلًا:" من الواضح أنك لست مهتمًا كثيرًا بمشاكلي، لذا فهذه ليست واحدة منهم".

واستكمل:" نعم، لاعب رائع، وأنا متأكد من أن كارلو أنشيلوتي وريال مدريد سيفعلان الشيء الصحيح المناسب له".

وأضاف قبل أن يُطرح عليه سؤال آخر:" أرجوك أن تسأليني المزيد حول لاعبي ريال مدريد".

ويلتقي الفريقين في مباراة العودة، على ملعب سنتياجو برنابيو، في منتصف مارس.