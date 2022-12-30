من سجل؟ أنا؟ .. لقطة غريبة لموراتا في فوز أتلتيكو على إلتشي!

المهاجم الإسباني ظن أن جريزمان هو صاحب الهدف

من سجل؟ أنا؟ .. جملة طريفة خرج بها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، بعد تسجيله خلال مباراة فريقه أمام إلتشي بالدوري الإسباني.

أتلتيكو نجح في الفوز بثنائية نظيفة على الفريق الخصم، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، حيث سجل جواو فيليكس الهدف الأول وسجل موراتا الثاني.

هدف موراتا جاء بطريقة غريبة، حيث سدد الكرة على مرمى إدجار باديا لتغير اتجاهها وتدخل المرمى، ولكن مهاجم أتلتيكو لم يعلم أنها دخلت بعد سقوطه على الأرض متأثرًا بالتحام مع مدافع الفريق الخصم.

وشوهد اللاعب بعدها وهو يتحدث مع أنطوان جريزمان، ويقول له :"من سجل؟ أنا؟".

وقال الدولي الإسباني في تصريحات لشبكة "Movistar":"كنت على الأرض واعتقدت أنه كان هدفًا لجريزمان".

يذكر أن موراتا الذي سجل 6 أهداف في 21 مباراة مع أتلتيكو بالدوري الإسباني هذا الموسم، ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.