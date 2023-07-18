من زوجة نجولو كانتي؟ وكم عدد أبنائه؟

كل ما تريد معرفته عن جود ليتلر زوجة النجم الفرنسي نجولو كانتي وعدد أبنائهما والتفاصيل الشخصية الخاصة بهما..

يتمتع الفرنسي نجولو كانتي بشعبية كبيرة في أرجاء العالم، ليس فقط لأنه واحد من أفضل لاعبي الارتكاز في تاريخ اللعبة، بل لأنه يحظى بابتسامة مميزة وأخلاقيات رائعة.

أتت الفرصة لكانتي كي يبرهن على كل ذلك في المملكة العربية السعودية إذ انضم إلى الاتحاد السعودي، النادي الذي توج بلقب دوري روشن السعودي الموسم المنصرم.

سعى الكل منذ ذلك الوقت لمعرفة المزيد عن حياة نجولو كانتي الشخصية، زوجته، وأبنائه، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز هذه التفاصيل..

من هي زوجة نجولو كانتي؟

زوجة نجولو كانتي هي جود ليتلر، وهي من مشاهير المجتمع الفرنسي، نظرًا لأن لها قاعدة عملية ناجحة، ولكن كانتي يحافظ على العديد من تفاصيل العلاقة بينه وبين وزوجته طي الكتمان.

جود ليتلر هي زوجة اللاعب الفرنسي السابق جبريل سيسيه سابقًا، والذي سبق له ارتداء العديد من ألوان الأندية الأوروبية وأبرزها ليفربول وخاض مع منتخب فرنسا 41 مباراة دولية.

كانت ليتلر تعمل مصففة شعر قبل أن تتزوج جبريل سيسيه، ومن وقتها تفرغت لريادة الأعمال، وباتت من أصحاب الملايين وتركت وظيفتها الأساسية.

حاليًا تعمل بشكل انتقائي كعارضة أزياء ومقدمة برامج تليفزيونية وشخصية مؤثرة، ورغم أنها تكبر كانتي بـ 15 عامًا كاملة، إلا أنه تحافظ على قواعده فيما يتعلق بسرية التفاصيل الشخصية بينهما؟.

كم عدد أبناء نجولو كانتي؟

لم ينجب نجولو كانتي وزوجته جود ليتلر، ولكنهما يرعيان سويًا أبناءها الثلاثة من زوجها الأول جبريل سيسيه.

أبناء ليتلر يسمون كاسيوس سيسيه، وبرينس سيسيه، وجاكسون سيسيه، وهم يعيشون برفقة كانتي وأمهم.

ولد كل منهم على الترتيب في السنوات 2006 و2008 و2010، وينعمون بحياة مليئة بالاستقرار والخصوصية تحت ظل هذا البيت المستقر.