من خليفة لميسي إلى الترحيل للدوري الإنجليزي .. ما هو مصير أنسو فاتي؟

إصابات الركبة أفسدت مسيرة واعدة!

يبدو نهاية قصة أنسو فاتي وبرشلونة ستنتهي قبل أن تبدأ بعد أقل من أربع سنوات كان ينظر له فيها كخليفة ليونيل ميسي، حتى أنه حمل القميص رقم (10) بعد رحيل الأرجنتيني الدولي إلى باريس سان جيرمان.

فاتي أصبح يعاني من أجل المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق، حتى عندما يشارك لم يعد يظهر بمستواه السابق، بعد أن ضربت الإصابة ركبته عدت مرات في السنوات الماضية، جعلت رافينيا وفيران توريس يتخطاه في ترتيب المهاجمين لدي المدرب تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعمل جورج مينديش كيل أعمال اللاعب على تسويقه في الدوري الإنجليزي، برغبة متبادلة بين اللاعب الشاب وناديه كذلك.

وأشار التقرير إلى أن مينديش تواصل مع أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد من أجل طرح فكرة شراء فاتي من برشلونة الصيف القادم.

ومؤخرًا أوضح جوان لابورتا رئيس برشلونة أن النادي أراد التعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل، لكن من أجل تنفيذ ذلك سيتعين على أحد الموجودين حاليًا في الفريق المغادرة، مع وجود فكرة لتجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي، فإن الطريقة الوحيدة لبرشلونة للتوقيع على مهاجم آخر هي إطلاق سراح رافينيا أو فيران توريس أو أنسو فاتي.