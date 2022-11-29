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من جديد.. بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو علنًا!

أحمد جمال
4:33 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
GFX Cristiano Ronaldo Bayern
النادي الألماني لديه إستراتيجية واضحة

من جديد أعلن نادي بايرن ميونخ رفضه لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم والذي لا يرتبط بصلة تعاقدية الآن مع أي نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

رئيس بايرن ميونخ التنفيذي وأسطورة حراسة مرماه أوليفر كان، تحدث لشبكة "سكاي" عن موقف البافاريين من ضم كريستيانو رونالدو، مستبعدًا خطوة من ذلك النوع.

وقال كان في تصريحاته: "أستطيع أن أستبعد انتقال رونالدو إلينا، لقد حسمنا هذا الأمر".

وأضاف: "كلنا نحب رونالدو ولكن الإستراتيجية مختلفة الآن في بايرن ميونخ، لدينا أفكار واضحة، فلسفتنا قائمة على كيفية جعل اللاعبين سويًا".

تتعقد الأمور على رونالدو في أعقاب كأس العالم، يطمح لإيجاد نادٍ يلعب بين صفوفه، فإلى أين ينتقل البرتغالي؟..

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