من بوابة مفاجئة .. تركي آل الشيخ يعود للعمل في الرياضة السعودية

تركي آل الشيخ كان وزيرًا للرياضة السعودية حتى عام 2018م قبل أن يتم إعفائه بقرار ملكي

منذ أن تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كوزيرًا للرياضة السعودية في عام 2018، وهو يحاول الابتعاد عن الوسط الرياضي قدر الإمكان، لكنه اليوم الإثنين، يعود رسميًا للعمل من جديد من بوابة مفاجئة.

في عام 2018م، قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إعفاء آل الشيخ من رئاسة وزارة الرياضة، وتكليفه برئاسة وزارة الترفيه، التي لا يزال رئيسًا لها منذ ذلك الحين.

ورغم أنه نظّم أكثر من حدث رياضي ضمن فعاليات موسم الرياض، كان آخرها كأس موسم الرياض الذي جمع نجوم الهلال والنصر بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي إلا أنه كان يصر في كل مناسبة على التأكيد على أن علاقته بالرياضة السعودية انتهت تمامًا.

واليوم، أتت العودة من بوابة الاتحاد السعودي للشطرنج، إذ انضم لعضوية المجلس الجديد، الذي يترأسه عبد الله بن سالم الوحشي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالًا بهذه المناسبة: "سعيد بوجودي عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج وأتمنى التوفيق لي وللمجلس ... أشكر أخي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدي في الرياضة التي أعشقها".

جدير بالذكر أن آخر حلقات تركي آل الشيخ مع الرياضة مؤخرًا، كانت إعلانه اعتزال تشجيع الهلال، بعد تعرضه للسباب من قبل جماهيره في أكثر من مناسبة.