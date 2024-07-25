من بوابة فريق تاريخي .. ميدو يعلن عودته من الاعتزال!

النجم المصري عازم على العودة للملاعب

أعلن النجم المصري أحمد حسام ميدو عن عودته مرة أخرى للعب كرة القدم والانضمام إلى أحد أندية الدوري المصري الموسم المقبل.

ولعب ميدو للمرة الأخيرة في 2013 بقميص بارنسلي الإنجليزي، ثم تحول إلى مهنة التدريب مع عدة أندية مصرية آخرها الإسماعيلي، وتجربة في السعودية مع الوحدة.

وقال ميدو عبر قنوات "أون سبورت": "أفكر في العودة للعب، رحلتي غير مكتملة، سأعود للعب في الدوري المصري، وأراهن إذا عدت للدوري المصري سأسجل على الأقل 10 أهداف".

وأكمل: "يمكنني أن أسجل 10 أهداف وأنا "واقف" العام المقبل رغم أنني في الحادية والأربعين، لا يوجد مهاجمين رأس حربة في الدوري المصري والمستوى الحالي هو ما يشجعني على العودة".

وأكمل نجم توتنهام والزمالك السابق: "أنا جاهز بنسبة 60 في المائة الآن وسأخوض فترة الإعداد مع فريق تاريخي، قصة حلوة، أنا لم أعتزل ولكن كنت في عطلة 10 سنوات، أتدرب بالكرة في الزمالك لاكتساب الإحساس".

ويملك ميدو مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية بتمثيل أندية بحجم توتنهام وروما وسلتا فيجو وأياكس ضمن مشواره الاحترافي بالقارة العجوز.