من بديل هيرفي رينارد؟ "هذا هو قرار اتحاد الكرة السعودي"

من المدرب الذي سيكون بديلًا لرينارد؟

shahid

انتشرت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، حول اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد من الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي، واقتراب تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وأشار الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد" إلى أن هناك بعض الأنباء التي تؤكد على أن رينارد وافق على تدريب منتخب فرنسا للسيدات. "طالع التفاصيل"

وعن المدرب الذي سيأتي خلفًا لرينارد، قال الفراج: "الاتحاد السعودي لن يأخذ مدرب بدلًا من هيرفي رينارد من دوري روشن، وكل ما سيتردد عن اسم أي مدرب سواء نونو سانتو أو غيره غير صحيح".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا:"الاتحاد السعودي الذي جاء بهيرفي رينارد الذي يمتلك تاريخ كبير مع المنتخبات، المدرب الذي سيأتي بعده سيكون مدرب منتخبات وليس أندية".

ويستعد رينارد مع السعودية لخوض مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب بوليفيا، بعدما خاض وديته الأولى أمام فنزويلا وخسرها بهدفين مقابل هدف واحد، خلال التوقف الدولي الحالي.

Shahid