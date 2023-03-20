"من أنت؟" .. جوزيه مورينيو الموقوف يشتبك مع رئيس لاتسيو في غرف الملابس عقب ديربي روما!

جوزيه مورينيو مدرب روما تشاجر مع كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو بعد مباراة ديربي العاصمة الإيطالية يوم الأحد.

رغم غياب جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما عن قيادة فريقه أمام لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية، الذي أقيم مساء الأحد ضمن الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، إلا أن المدرب البرتغالي واصل صنع الحدث.

مورينيو الموقوف لمدة مباراتين، وبعد مشاهدة خسارة فريقه في الديربي بهدف دون رد في حافلة الفريق، توجه إلى غرفة تبديل الملابس ليجد شجارًا بين لاعبه جيانلوكا مانشيني ولاعب روما أليسيو رومانيولي.

وحسب موقع " Forza Roma" الإيطالي، فإن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو حاول التدخل للفصل بين الثنائي، لكن انتهى به الأمر في مواجهة مع مورينيو.

ومع وصول مورينيو وجه حديثه إلى لوتيتو قائلًا: "ماذا، من أنت هل تنظر إلى نفسك؟". ليجيب رئيس لاتسيو: "ما هذا، انظر إليك. أنا رئيس لاتسيو، هذا هو بيتي وأنا أذهب حيثما أريد، ولا يمكنك أن تكون هنا".

وحسب التقرير، فإن تياجو بينتو المدير الرياضي لنادي روما تدخل في محاولة لعدم احتدام الأمور أكثر بين مورينيو ولوتيتو، والفصل بين الثنائي.

مورينيو، الذي كان يقضي بالفعل فترة إيقاف لمباراتين بعد شجار مع الحكم الرابع خلال خسارة روما أمام كريمونيزي، قد يواجه المزيد من الإجراءات التأديبية بعد الجدل الأخير.

الفوضى كانت نهاية مناسبة للمواجهة المحتدمة في ملعب "الأولمبيكو"، والتي شهدت طرد روجير إيبانيز مدافع روما بعد 32 دقيقة فقط لحصوله على إنذارين، لكن الدراما كانت أقوى بعد صافرة النهاية بعد حصول آدم ماروسيك لاعب لاتسيو وبرايان كريستانتي لاعب "الذئاب" على بطاقات حمراء بسبب الشجار بين لاعبي الفريقين.