تعرف على سجل الأبطال التاريخيين لكأس آسيا...

دائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات.

ونجح المنتخب القطري، في تحقيق لقبه الأولى في البطولة، والذي كان في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 2019، ومن قبلها أستراليا حققت اللقب في 2015.

ولكن كثيراً ما نتساءل من أكثر المنتخبات تحقيقًا للبطولة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من موقع جول.

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من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

يتربع المنتخب الياباني، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب برصيد 4 مرات، آخرهم كان في عام 2011 وأولهم كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقًا للبطولة، بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب.