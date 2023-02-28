من أكثر اللاعبين حصولًا على جائزة "الأفضل"؟ وما هو ترتيب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

تعرف على سجل الفائزين بجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وما هو ترتيب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي..

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك في حفل "فيفا"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليشهد تتويج أسطورة كرة القدم بالجائزة بمسماها الجديد للمرة الثانية في مسيرته الكروية.

ويعد ميسي هو الأرجنتيني الوحيد الذي يحصل على جائزة الأفضل، أو أي جائزة من جوائز "فيفا" لأفضل لاعب في العالم منذ تقديمها لأول مرة في عام 1991.

ومرت جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعدة تغييرات منذ عام 1991، بعدما كانت بمسمى جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم منذ إطلاقها وحتى عام 2009، ومن عام 2010 وحتى 2015 اندمجت مع الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، قبل أن تتحول بداية من 2016 وحتى الآن إلى "الأفضل" ببساطة.

العديد من النجوم حصلوا على الجائزة، سواء بمسمياتها القديمة أو باسمها الجديد، حيث توج 16 لاعبًا في المجمل بجوائز "فيفا" منذ تقديمها.

ونستعرض معكم في "جول" الأرقام الخاصة بجائزة "الأفضل"، ومن هو الأكثر تتويجًا بها عبر التاريخ..

من هو أكثر اللاعبين حصولًا على جائزة الأفضل "The Best"؟

منذ تحويل جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العام إلى "الأفضل"، تم تقديمها سبع مرات، والغريب أن هناك ثلاثة لاعبين حصلوا على الجائزة مرتين، هم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، فيما حقق لوكا مودريتش الجائزة مرة واحدة.

أما الأكثر فوزًا بجائزة "فيفا" منذ بداية تقديمها هو ميسي، بعد أن وصل رصيده في التتويج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى سبع مرات، ويتفوق ميسي على رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.

ما هي تفاصيل فوز ليونيل ميسي بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم؟

ميسي توج بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عبر كل أطوارها المختلفة، حيث كان آخر المتوجين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمسماها القديم في 2009.

كما حصد ميسي أول ثلاث نسخ من الجائزة بعد اندماجها مع الكرة الذهبية في أعوام 2010 و2011 و2012، قبل أن يعود للتتويج بها من جديد في 2015.

وأخيرًا حصل ميسي على جائزة "الأفضل" بمسماها الجديد في 2019 و2022.

ما هي تفاصيل فوز كريستيانو رونالدو بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم؟

تمامًا مثل ميسي، توج كريستيانو رونالدو بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عبر كل أطوارها المختلفة، حيث توج جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمسماها القديم في 2008.

كما حصد رونالدو نسختين من الجائزة بعد اندماجها مع الكرة الذهبية في عامي 2013 و2014.

رونالدو كان أول المتوجين بجائزة "الأفضل" بعد تغيير مسماها في 2016، ثم حققها مرة ثانية في العام التالي مباشرة.

سجل الفائزين بجائزة "الأفضل"

اللاعب الجنسية العام ليونيل ميسي الأرجنتين 2022 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2021 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2020 ليونيل ميسي الأرجنتين 2019 لوكا مودريتش كرواتيا 2018 كريستيانو رونالدو البرتغال 2017 كريستيانو رونالدو البرتغال 2016

سجل الفائزين بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عبر التاريخ