من أغنى اللاعبين في كرة القدم؟ وما ترتيب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

هل هناك من هو أغنى من ميسي وكريستيانو رونالدو في كرة القدم؟

احتل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ساحة كرة القدم في أوروبا لأكثر من عشر سنوات، حيث تم توظيفهم من قبل اثنين من القوى الأوروبية الكبر، وهما باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، على الترتيب، لذا ليس غريبًا، أن كلا اللاعبين يصنفان من بين الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم.

ووفقًا لـ "Forbes"، كان ليونيل ميسي الرياضي الأعلى أجراً بالعالم، العام الماضي، حيث بلغ إجمالي أرباحه قبل الضرائب 130 مليون دولار، في حين تواجد منافسه رونالدو، في المركز الثالث، خلف نجم السلة الاميركي، ليبرون جيمس، بقيمة أرباح تبلغ، 115 مليون دولار.

بجانب زميل ميسي في فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في المركز الرابع من القائمة، بأرباح تقترب من 95 مليون دولار، فمن العشرة الأوائل، هؤلاء هم اللاعبون الثلاثة الوحيدون الذين حققوا هذا. لكن هل ميسي أغنى لاعب كرة قدم على هذا الكوكب؟ يحاول جول معرفة الإجابة...

من أغنى لاعب في العالم؟

يمكن أن يكون ميسي، ورونالدو، ونيمار، من أصحاب الدخل العالي، لكن صافي ثروتهم أقل بكثير من أغنى لاعب كرة قدم في العالم، فائق البلقية، نجل أمير بروناي، والذي تقدر قيمة ممتلكاته بـ 20 مليار دولار. الذي يلعب في دوري خاص به، وأغنى لاعب كرة قدم بالفعل، على هذا الكوكب.

فائق بلقية

ينتمي قائد منتخب بروناي، إلى واحدة من أغنى العائلات في العالم، فوالده جفري بلقيه، أمير البلاد، وعمه حسن، ملكها.

اللاعب صاحب ال24 عامًا، بدأمسيرته الكروية، في أكاديميات ساوثهامبتون، وتشيلسي، وليستر سيتي، لكنه فشل في إيجاد مكان في فرق الدوري الممتاز، فانضم إلى ماريتيمو في البرتغال عام 2020، وبعد موسم وحيد انتقل إلى تشونبوري في تايلاند، حيث خاص 14 مباراة، ساهم فيهم بصناعة أربعة أهداف.

ثم شارك مع بلاده في ست مباريات، وسجل مرة واحدة.

ماتيو فلاميني

قد لا يعامل لاعب خط وسط أرسنال السابق على أنه الأفضل في اللعبة، لكنه كان جيدًا بشكل استثنائي، عندما يتعلق الأمر بالأعمال الأخرى، كرجل أعمال.

فهو المؤسس لشركة "GF Biochemicals"، وهي شركة رائدة في إنتاج المواد الكيميائية الحيوية، مقرها الرئيسي في إيطاليا ولها فروع بهولندا.

ويتجاوز صافي ثروة فلاميني 10 مليار دولار.

كريستيانو رونالدو

البرتغالي ليس أسطورة في اللعبة فقط، ولكنه أيضًا في إدراة الأعمال، فلديه صفقات رعاية لكلًا من "Nike" و "ZTE" و "KFC" و "Samsung" وغيرهم من العديد من العلامات التجارية، مختلفة الجنسية.

فCR7 هي علامة تجارية وحدها، وتمتلك خط ملابس وإكسسوارات فاخرة. كما لديه أيضًا سلسلة وفنادق مميزة، تسمى "CR7 Pestana"، ويقترب صافي ثروته من 500 مليون دولار.

ليونيل ميسي

ربما بعد الانضمام لباريس سان جيمان، أصبح ميسي يتقاضى أجرًا، أكثر من رونالدو مع مانشستر يونايتد، لكن الأرجنتيني يتخلف عن منافسه المحترف البرتغالي، في مؤشر صافي الثروة.

لكن على خطى رونالدو، لديه أيضًا خط ملابس خاص به، متجر "ميسي" الذي افتتحه في عام 2019 في برشلونة. كما إنه مالك سلسلة فنادق "MiM"، وهي علامة تجارية متميزة، استثمر فيها البرغوث، حوالي 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

ولديه أيضًا عقد مدى الحياة مع "Adidas" وراعي للعديد من العلامات التجارية الأخرى، مثل "Pepsi" و "MasterCard" و "Budweiser". وتبلغ ثروته الصافية حوالي 400 مليون دولار.

ديفيد بيكهام

قد يكون الدولي الإنجليزي متعاقد منذ سنوات، لكنه يظل نجمًا عالميًا، فهو شريك في ملكية فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ويظل سفيرًا للعديد من العلامات التجارية التي لا حصر لها.

ووفقًا لصحيفة "The Sun"، حصل بيكهام على أرباح تقدر بحوالي 29 مليون جنيه إسترليني، من شركته "DB Ventures Limited" على مدار عامي 2016 و 2017، مما يعني أنه ربح ما يقرب من 40.000 جنيه إسترليني يوميًا خلال تلك الفترة. وتقدر ثروته الصافية بحوالي 400 مليون دولار.

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