من أجل نجم السيتي.. باريس سان جيرمان يتخذ الخطوة التي تأخر فيها برشلونة وأندية السعودية

صفقة عملاقة ينتظر أن تتم..

بعد أن كان الموضوع في خانة التكهنات، باتت الأمور رسمية الآن بشأن برناردو سيلفا ومصيره في مانشستر سيتي الموسم المقبل، وفارس الرهان هو باريس سان جيرمان.

تم رفض العرض الرسمي الأول المقدم من باريس سان جيرمان لصالح ضم برناردو سيلفا، النادي الباريسي استغل ضغط برناردو من أجل الانضمام إلى الفريق العاصمي، وفقًا لـ"دايلي ريكورد".

في ظل رغبة برشلونة وفرق سعودية في الحصول على خدمات الدولي البرتغالي، يبدو خيار برناردو واضحًا بالانتقال إلى باريس، وقد أخطر مانشستر سيتي برغبته.

ولكن فريق المدرب بيب جوارديولا يطمح للحصول على قيمة مادية عالية من أجل التفريط في واحد من أهم ركائزه خلال المواسم الماضية، وأحد أهم مفاتيح فوزه بالثلاثية التاريخية الموسم المنصرم.