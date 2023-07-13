من أجل نجم السيتي.. باريس سان جيرمان يتخذ الخطوة التي تأخر فيها برشلونة وأندية السعودية

أحمد مجدي
bernardo silva manchester cityGetty Images
انتقالاتدوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1بيرناردو سيلفاباريس سان جيرمانبرشلونةمانشستر سيتي

صفقة عملاقة ينتظر أن تتم..

بعد أن كان الموضوع في خانة التكهنات، باتت الأمور رسمية الآن بشأن برناردو سيلفا ومصيره في مانشستر سيتي الموسم المقبل، وفارس الرهان هو باريس سان جيرمان.

تم رفض العرض الرسمي الأول المقدم من باريس سان جيرمان لصالح ضم برناردو سيلفا، النادي الباريسي استغل ضغط برناردو من أجل الانضمام إلى الفريق العاصمي، وفقًا لـ"دايلي ريكورد".

في ظل رغبة برشلونة وفرق سعودية في الحصول على خدمات الدولي البرتغالي، يبدو خيار برناردو واضحًا بالانتقال إلى باريس، وقد أخطر مانشستر سيتي برغبته.

ولكن فريق المدرب بيب جوارديولا يطمح للحصول على قيمة مادية عالية من أجل التفريط في واحد من أهم ركائزه خلال المواسم الماضية، وأحد أهم مفاتيح فوزه بالثلاثية التاريخية الموسم المنصرم.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

1567 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 740كريم بنزيما
  • 118خاليدو كوليبالي
  • 143روبرتو فيرمينو
  • 74نجولو كانتي
  • 287مارسيلو بروزوفيتش
  • 205صفقة أخرى
1567 الأصوات

اختيارات المحررين