من أجل مشروع الوطن .. مطالب للاتحاد السعودي بتحمل رواتب لاعبيه للاحتراف الأوروبي

لا صوت يعلو فوق صوت ضرورة احتراف اللاعبين السعودي عقب كأس العالم قطر 2022

طالب الإعلامي الرياضي محمد الدهش اتحاد كرة القدم السعودي ووزارة الرياضة بتحمل المسؤولية، لإخراج أكثر من لاعب للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، رافضًا التوقف عند النقطة نفسها بعد كأس العالم قطر 2022.

هناك أكثر من لاعب في المنتخب السعودي برز خلال مونديال قطر وأصبح حديث الصحافة الأوروبية، فبدأت أصوات الإعلام السعودي تتصاعد للمطالبة بفتح باب الاحتراف أمام اللاعبين.

أهم ما يحول دون احتراف اللاعبين السعوديين هو الراتب الكبير الذي يتقاضونه في الدوري المحلي، وهنا قدم الدهش مقترحه، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "السعودية ليس لديها أي لاعب محترف، بعد كأس العالم هناك أكثر من لاعب ممكن أن يخرج كمحمد كنو وسعود عبد الحميد، خياران من الأفضل، لكن كيف يتم تسويقهما؟".

وأضاف: "الإشكالية كم راتب اللاعب في الدوري السعودي؟ وكم سيتقاضى عندما يحترف؟، هناك حلقة مفقودة، لا بد من تدخل وزارة الرياضة واتحاد القدم للتكفل بالفارق بين الراتبين، نحن أمام مشروع وطن، لا بد أن نعمل على عامي 2026 و2030، علينا ألا نتوقف".

محمد الدهش : التوقعات كانت ان المنتخب السعودي سيتلقى خسارة ثقيلة بالمونديال لكنه كان مهيئاً للتأهل إلى دور الـ 16 .. سعود عبدالحميد ومحمد كنو يستطيعان الاحتراف خارجيًا لكن هل سيحصلان على نفس المبلغ ؟ ممكن اتحاد الكرة يدفع الفرق للتحفيز#أكشن_مع_وليد#Shahid#MBCAction pic.twitter.com/TCRM85e2Wc — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 3, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي ودع مونديال قطر متذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من فوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم هُزم أمام بولندا والمكسيك.