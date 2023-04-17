من أجل سيدات برشلونة .. قميص الموسم الجديد بلمسة نسائية!

كشفت تقارير صحفية عن شكل قميص برشلونة في الموسم الجديد والذي من المقرر أن يرتديه النادي بشكل رسمي بداية من أغسطس المقبل.
جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن القميص الجديد سيكون به أكثر من لمحة من أجل تكريم سيدات النادي الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة أن اللمحة الأولى ستكون على الشعار، الذي سيتواجد به شكل جوهرة مخفي بلمعة بسيطة في إشارة لشكل شعار أول فريق سيدات تم تشكيله للنادي ولعب مباريات تحت اسم لا بينيا فيمينينا برشلونيستا، قبل محاولات عديدة لتحويله ليلعب تحت مظلة النادي رسميًا بنفس الاسم.
أما اللمحة الثانية فستكون في شكل القميص نفسه، حيث سيتم الاستعانة بشكل الجوهرة من أجل غلق حواف الخطوط الزرقاء والحمراء المعتادة في أعلى وأسفل القميص.
جدير بالذكر أن فريق سيدات برشلونة يتصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 75 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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