من أجل حل الأزمة؟ تير شتيجن إلى الدوري السعودي!

صفقة قد تفرغ برشلونة من أهم لاعب لديه..

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وكأن برشلونة يحتاج المزيد من تفريغ اللاعبين! الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى النادي الكتالوني يتلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي.

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هذا ما أفاد به الصحفي المغربي أشرف بن عياد، والمعروف بقربه من أخبار النادي الكتالوني، حيث كتب عبر إكس: "حصريا : مارك أندري تير شتيغن يتلقى عرضًا مميزا من الدوري السعودي".

بتلك الأنباء، ينضم تير شتيجن إلى قائمة من لاعبي برشلونة الذين يلقون اهتمامًا من أندية الدوري السعودي لضمهم في سوق الانتقالات الصيفية.

فهناك روبرت ليفاندوفسكي، الذي أفادت تقارير عديدة بوجود اهتمام به من طرف نادي الهلال، وكذلك هناك حديث عن إمكانية وصول رافينيا إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال أو الأهلي.

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أيضًا يتم الحديث بشكل متزايد عن إمكانية وصول عرض كبير من أجل فرينكي دي يونج، يرجح البعض أنه من أحد أندية الدوري السعودي.

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