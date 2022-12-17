من أجل تحقيق المونديال .. الجمع بين ميسي وأجويرو من جديد

هيثم محمدهيثم محمد
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messi aguero(C)Getty Images
الأرجنتينالأرجنتين vs فرنساكأس العالمثقافةليونيل ميسيسيرخيو أجويرو

ثنائية معتادة في معسكرات المنتخب فرقها المرض

اجتمع النجمان ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو من جديد قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2022 في ظل تواجد الأخير بقطر.

ويعد أجويرو واحداً من أبرز لاعبي الجيل الحالي للتانجو ولكن اعتزاله بسبب مرض في القلب أبعده عن صفوف الفريق.

وبحسب "Tyc"، وجه المنتخب الأرجنتيني الدعوة لأجويرو من أجل الإقامة مع بعثة الفريق في الأيام الأخيرة قبل نهائي المونديال.

وذكر التقرير أن اللاعبين والجهاز الفني يعتبرون مهاجم مانشستر سيتي السابق بعد ضمن الفريق ويستحق أن يعش معهم الأجواء، وحضوره سيعطيهم دفعة مهمة معنوياً قبل اللقاء المرتقب.

وأوضح التقرير أن أجويرو سيقيم مع ميسي في نفس الغرفة كما كان الحال طوال السنوات الماضية بمعسكرات الألبيسيليستي.

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  • 89994فرنسا، 2018
  • 65644ألمانيا، 2014
  • 122034إسبانيا، 2010
  • 44554إيطاليا، 2006
322226 الأصوات
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