من أجل إخفاء خيانته .. ألفيش ورط نفسه في التحقيقات!

مُفاجأَة جديدة في تحقيقات داني ألفيش

كشفت الصحافة الإسبانية السبب وراء تضارب أقوال داني ألفيش في التحقيق معه حول التعدي الجنسي على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات محامي اللاعب البرازيلي وهو يغادر السجن الذي نُقل إليه لاعب كرة القدم البرازيلي لأسباب أمنية ولضمان التعايش الطبيعي بعد اتهامه بالاغتصاب.

أوضح كريستوبال مارتيل محامي ألفيش سبب قيام لاعب برشلونة السابق بتغيير روايته للأحداث ثلاث مرات، قائلًا: "قام بذلك لأنه كان يحاول إخفاء خيانته عن زوجته".

جوانا سانز زوجة ألفيش قامت في وقت سابق بحذف صورها معه من حسابها على إنستجرام.

يذكر أن المحامي كريستوبال قاد الدفاع عن نادي برشلونة في قضية نيمار.