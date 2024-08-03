من أجل الأولمبياد والمطر .. حفل أديل الغنائي يتحول لمتابعة سباق سيدات!

شاهد ما حدث في حفل أديل بميونخ

أوقفت المطربة الإنجليزية أديل حفلتها التي أقيمت في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك بسبب سباق سيدات 100 عدو، بالإضافة إلى الأمطار.

وكانت البداية بعدما قامت اضطرت أديل لإيقاف الحفل بسبب الأمطار الكثيرة، التي تسببت في بلل في جزء من فستانها الضخم الذي كانت ترتديه، حيث أزالت الذيل الضخم لتعود لحفلها.

وشهد الحفل حضورًا جماهيرًا ضخمًا، حيث ضربت إحدى العواصف الرعدية الحفل، لتقوم أديل بإيقافه بسبب فستانها ولكنها عادت مرة أخرى بشكل طبيعي.

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وبعدها أوقفت أديل الحفل مرة أخرى، من أجل متابعة سباق 100 متر سيدات، حيث شاركت فيه متسابقة إنجليزية تدعى نيتا، والتي احتلت المركز الرابع بفارق 4 أجزاء من الثانية عن صاحبة الميدالية البرونزية.

وشهد الحفل تفاعل كبير من جانب المتواجدين مع السباق، حيث قاموا بمتابعته في الوقت الذي تم إيقاف الحفل فيه من جانب أديل.