"من المستحيل أن يضم برشلونة نيمار"

كورونا تدمر هذا الحلم..

نعت خاومي روريس، رئيس الشركة التي ستبث منافسات الدوري الفرنسي من الموسم المقبل، صفقة انتقال نيمار من ناديه الحالي باريس سان جيرمان لبرشلونة الصيف المقبل بـ"المستحيلة"، مؤكدًا أن فيروس كورونا سيغير كثيرًا من مسار كرة القدم اقتصاديًا.

برشلونة حتى الآن من الفرق المتضررة كثيرًا جراء توقف النشاط الكروي بفعل كورونا، حيث اضطر النادي للاتفاق مع اللاعبين على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% لمواجهة الأزمة، ويتوقع أن تسوء الأمور أكثر إذا طال توقف الكرة.

نيمار هو الهدف الأول لإدارة البرسا في الصيف المقبل، والرغبة مزدوجة من الطرفين في أن يعود البرازيلي مجددًا إلى أحضان الكامب نو، غير أن مطالب إدارة بي آس جي المادية من المتوقع أن تقف حائلًا مرة أخرى أمام إتمام الصفقة.

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روريس يؤمن أن كورونا سيساهم بصورة إضافية في تعقيد الصفقة، حيث قال "برشلونة لم يعد لديه القدرة الاقتصادية على الإنفاق، انضمام نيمار لهم مستحيل الآن.".

كما أضاف "ستؤثر الأزمة على سعر الحقوق التلفزيونية بشكلٍ أو بآخر، وبالمثل سينتهي دفع مئات الملايين للاعبين، وذلك لأن الأندية لن تكون لديها وسائل تحقيق ذلك إلى جانب أن البنوك لن تقرض الأندية الأموال بنفس سهولة الماضي.".

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وأتم "كل هذا سيتغير، وأظن أن هذا سيكون أمرًا جيدًا للغاية.".

الدولي البرازيلي كان سببًا في تضخم هائل بأسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، فعندما انضم إلى باريس منذ عامين نظير 222 مليون يورو، تحول رقم 100 مليون يورو إلى رقم تقليدي في الميركاتو بمختلف دول القارة الأوروبية.

يذكر أن برشلونة يضع عينه أيضًا نصب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 111 مليون يورو في الصيف المقبل، وبدأت الإدارة الكتالونية في طرح حل الصفقة التبادلية مع إدارة النيراتزوري في ظل عدم توفر سيولة دفع المبلغ كاملًا في يوليو.