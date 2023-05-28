من الفرح إلى الدموع .. سيناريو درامي يدمر أحلام جماهير هامبورج!

هامبورج فقد فرصة التأهل المباشر إلى الموسم المقبل من الدوري الألماني بطريقة درامية..

يبدو أن الجنون في الجولات الأخيرة من كرة القدم الألمانية لا يتوقف، فبعد أحداث الجولة الأخيرة لموسم 2022-23 من "بوندسليجا" يوم السبت وفوز بايرن ميونخ الدرامي باللقب، جاء الدور على نادي هامبورج الذي فقد فرصة التأهل المباشر إلى دوري الدرجة الأولى بطريقة صادمة.

هامبورج الذي فاز في مباراة الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الألماني أمام ساندهاوزن بهدف دون رد، وجد نفسه يخسر فرصة التأهل إلى "بوندسليجا"، رغم احتفال جماهيره في أرض الملعب بالتأهل.

ويبدو أن الدراما أبت إلا أن تترك بصمتها في الموسم الحالي في كرة القدم الألمانية، بعدما خطف فريق هايدنهايم بطاقة التأهل المباشر الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، لتتحول أفراح هامبورج إلى أحزان في أرض الملعب.

هايدنهايم استفاد من فوزه الثمين والدرامي خارج أرضه على جاهن ريجنسبورج بنتيجة 3-2، بعدما كان على وشك الخسارة بنتيجة 2-1.

إلا أن لاعبي هايدنهايم تمكنوا من تسجيل هدفين في الدقيقتين 90+3 و90+9، ليرفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة ويصعد إلى الصدارة.

وتأهل هايدنهايم رفقة دارمشتادت بشكل مباشر إلى الدوري الألماني 2023-24، فيما سيكون على هامبورج لعب مباراتين فاصلتين مع شتوتجارت لتحديد من سيلعب منهما في "بوندسليجا" خلال الموسم المقبل.