"من الصعب على بوجبا تجاهل ريال مدريد وزيدان"

روبرت بيريس نجم فريق أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل يطالب مواطنه بول بوجبا بالاستمرار رفقة فريق مانشستر يونايتد بالفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نصح روبرت بيريس نجم فريق أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بتجاهل عروض الرحيل عن الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريس وأكد خلالها أن بوجبا لا يزال لديه الكثير ليقدمه رفقة مانشستر يونايتد قبل أن يرحل عن النادي.

⭕️بوجبا يعلن نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد. pic.twitter.com/dKVHRlxXPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وقال بيريس: "لقد استثمروا الكثير للغاية في بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، وأعتقد أنه من الهام للغاية أن يستمر وأن يظهر لهم ما الذي يستطيع القيام به".

وأضاف: "ربما كانت الأمور صعبة بالنسبة له، خاصة في البداية، لكن مانشستر يونايتد هو واحد من أكبر وأفضل الأندية في العالم وبوجبا لم ينهي أموره هناك بعد".

ميرور | خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن هدف جوارديولا

وأكمل: "أنا أعلم أنهم في ريال مدريد وبوجود زيدان يريدون التوقيع مع بوجبا، مثل ذلك العرض يكون من الصعب للغاية مقاومته".

جدير بالذكر أن بوجبا بنفسه اليوم كان قد أكد أنه قد حان الوقت من أجل البحث عن تحدي جديد بالنسبة له عقب سنواته مع مانشستر يونايتد.