من الدوري الإسباني.. الشرط الجزائي يسهل مهمة ليفربول لخطف بديل صلاح

صراع بين 3 أندية في البريميرليج!

كشف تقرير صحفي عن ارتباط أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإسباني بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو بالانتقال إلى البريميرليج في الميركاتو الصيفي المقبل، علمًا بأنه يحظى باهتمام أندية "ليفربول وتشيلسي وأستون فيلا".

وحسب موقع hitc فإن ويليامز يعتزم الرحيل صوب إنجلترا في الصيف، رغم تجديد عقده مع قلعة بيلباو في ديسمبر الماضي.

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ووقع صاحب الـ21 عامًا عقدا جديدًا مع بيلباو ليضمن النادي عدم رحيله مجانًا بنهاية الموسم الجاري، لكنه احتفظ بشرط جزائي يقدر بنحو 50 مليون يورو، وهو سعر جذاب للغاية، خاصة للأندية الإنجليزية التي تملك الكثير من الأموال.

ويبحث ليفربول عن بديل لمحمد صلاح، حال رحيل النجم المصري المحتمل بنهاية الموسم الجاري، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويجيد نيكو ويليامز اللعب في مركز الجناح، حيث خاض 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.