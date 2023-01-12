"من الجيد أنه لم يسدد" .. أنشيلوتي يتهكم على فينيسيوس بعد ركلات الترجيح!

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2023، ودور فينيسيوس جونيور.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن طريقة اختيار ترتيب نجومه لتسديد ركلات الترجيح في نصف نهائي السوبر الإسباني 2023 ضد نادي فالنسيا.

ريال مدريد تمكن من عبور عقبة فالنسيا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، بالتعادل 1-1.

أنشيلوتي تهكم ضمنيًا خلال التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة على البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي كان من المفترض أن يسدد الركلة الترجيحية الخامسة.

وقال أنشيلوتي: "مفتاح ركلات الترجيح؟ الخبرة، اللاعبون الأكثر خبرة، والثلاثي الخبير والأروع أولًا، كريم بنزيما، ولوكا مودريتش، وتوني كروس".

وأضاف: "ثم يأتي ماركو أسينسيو الذي يسدد بطريقة رائعة، وركلة الترجيح الأخيرة كانت من نصيب فينيسيوس، من الجيد أنه لم يسدد"، قبل أن ينفجر الإيطالي ضاحكًا.

ولم يقدم البرازيلي الأداء المنتظر منه خلال مواجهة فالنسيا، حيث أضاع أكثر من كرة سهلة، خاصة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، كانت كفيلة بتجنب الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة برشلونة وريال بيتيس في نصف النهائي الآخر والذي يقام مساء الخميس، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.