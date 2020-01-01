من أعمالكم سُلط عليكم .. كيف رد ميسي الصاع عشرة لبرشلونة؟

كما فعل برشلونة في آرسنال وبوروسيا دورتموند وليفربول وغيرهم، ميسي يرد الصاع عشرة للنادي الكتالوني.

هل سمعت يومًا ما عن مفهوم الكارما؟ هو مفهوم أخلاقي في الأساس يرتبط بشكل مستمر بعودة الفعل على صاحبه بعد فترة بتبعات تتسق مع الفعل نفسه.

لو أطلق أحدهم النيران من سلاحه بينما هو يقف على سطح القمر، فنفس الرصاصة التي خرجت من ماسورة سلاحه ستعود لتضربه في ظهره لو بقى في محله لفترة محددة.

بمعنى أنك لو قمت بفعل طيب اليوم فلابد أن يعود عليك بالخير لاحقًا، لا يهم متى لكنه سيعود عليك بنفس القصد الذي قمت به، والعكس صحيح لو قمت بفعل خبيث.

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المفهوم نفسه موجود في ديانات عديدة سماوية وغير سماوية، ويرى البعض أن تحقيقه هو العدل الإلهي في الأرض، في وقت أصبح فيه العدل البشري محل شكوك الكثير.

نفس الأمر نراه اليوم في صفوف برشلونة، الفريق الذي دفع نجوم الفرق الأخرى للتمرد على فرقها والخروج منها.

الأمثلة كثيرة وعديدة آخرها كان فيليبي كوتينيو الذي عانى ليفربول معه الأمرين، ومن قبله عثمان ديمبيلي الذي تغيب عن فترة الإعداد الخاصة ببوروسيا دورتموند.

وقبل هؤلاء كان هناك سيسك فابريجاس وغيرهم من الأسماء التي تمردت أمام فريقها فقط لتنضم لصفوف برشلونة.

أشكال التمرد كانت عديدة، وتنوعت بين الضغط في الصحافة للرحيل، أو التغيب عن تدريبات الفريق لحجج واهية، أو الاختفاء التام ورفض التواصل أو الرد على فريقه، ووصلت أشكال الضغط للبكاء علانية وطلب الخروج كما فعل كوتينيو قبل سنوات.

اليوم يستعيد برشلونة القليل مما قام به من قبل، لكنه لا يستعيد ذلك في لاعب ثانوي أو حتى واحد من النجوم العابرين في تاريخ الفريق، بل في ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لهم وأفضل لاعب في العالم.

برشلونة وضع البذرة واعتنى بالنبتة جيدًا عندما بدأ في انتهاج ذلك المنهج لضم نجوم أوروبا، فنضجت الشجرة الآن وأثمرت وها هي الثمار تسقط على رؤوسهم.

الاختلاف الوحيد هذه المرة أن ميسي لا يحركه أي فريق في العالم، بل تحركه جاء من نفسه رغبة منه في التخلص من المشاكل التي تلاحقه في كل مكان هناك.

حتى أكتوبر الماضي كان الحديث مستمرًا عن استخدام برشلونة للبند الذي يسمح برحيل أي لاعب عن فريقه عندما يقترب عمره من الـ 30 ويتبقى في عقده موسم واحد فقط، وكان يسعى لتفعيله على نيمار وضمه من باريس سان جيرمان، فإذا بالصحف تؤكد أن ميسي قد يلجأ لنفس البند.

الحديث هنا عن برشلونة لا يبريء بقية الأندية من انتهاج نفس النهج، فرأينا من قبل ريال مدريد يطلب من الثنائي إيدين هازارد وتيبو كورتوا مرواغة تشيلسي ورفضهما التجديد حتى يستطيع الملكي ضمهما بقيمة مادية أقل من قيمتهما الحقيقة.

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كما شاهدنا باريس سان جيرمان يتفاوض مع نيمار في الوقت الذي كان مرتبطًا فيه بتعاقد مع برشلونة، وخارج الفترة القانونية المسموح لهم بذلك فيها.

لكن برشلونة تحديدًا كأحد الأندية التي تحكمه مبادئ محددة في المطلق، والتي تتغنى بها جماهير النادي في كل مناسبة وبعد أن سار في ذلك الطريق، كان لابد أن نشاهده اليوم يعاني من تبعات أفعاله بنفسه.

ميسي يرفض الظهور في الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، والمصادر المقربة منه تؤكد أنه لن يتواجد في التحضير للموسم الجديد.

فهل في النهاية يستمر القدر في لعبته ويكرر في برشلونة ما فعلوه من قبل مع أمثال فابريجاس وكوتينيو وغيرهم وينتقل ميسي قبل نهاية سوق الانتقالات، أم نرى الأرجنتيني من جديد بقميص النادي الكتالوني في الموسم المقبل؟